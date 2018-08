Comment "Respect" d'Aretha Franklin est devenu un hymne éternel

Aujourd'hui, plus que jamais, Aretha Franklin mérite le R-E-S-P-E-C-T.

La chanteuse légendaire, surnommée "la reine de la soul", est morte jeudi chez elle, à Detroit, entourée de sa famille et de ses proches. Franklin souffrait d'un cancer pancréatique avancé. "Dans un des moments les plus sombres de nos vies, nous ne trouvons pas les mots pour exprimer la souffrance dans nos cœurs. Nous avons perdu la matriarche et le roc de notre famille. L'amour qu'elle avait pour ses enfants, petits-enfants, nièces, neveux et cousins n'avait pas de limites. Nous avons été profondément touchés par la vague incroyable d'amour et de soutien que nous avons reçue des amis proches, supporters et fans à travers le monde. Merci de votre compassion et de vos prières. Nous avons senti votre amour pour Aretha et cela nous apporte du réconfort de savoir que sa mémoire perdurera", a déclaré l'attachée de presse de la chanteuse, Gwendolyn Quinn, dans un communiqué de presse envoyé à E! News. "Alors que nous sommes en deuil, nous vous demandons de respecter notre intimité durant cette période difficile."

Alors que les fans pleurent la mort de Franklin, sa chanson culte — "Respect" de 1967 — commence déjà à revenir dans les charts. La version de Franklin, enregistrée d'abord par Otis Redding en 1965, a été produite par Arif Mardin et Jerry Wexler. Comme elle l'a expliqué en 1999 dans une interview pour Fresh Air avec Terry Gross de NPR, elle "adorait" l'original. "J'ai décidé de l'enregistrer. Ma sœur, Carolyn, et moi, on s'est retrouvées. Je vivais dans un petit appartement à l'ouest de Detroit. Le piano près de la fenêtre, on regardait les voitures passer et on a inventé la célèbre phrase « Sock it to me » (qui peut se traduire par « montre-moi de quoi tu es capable »). C'était une expression très utilisée à l'époque. D'ailleurs, on n'a rien inventé. C'était vraiment cliché. Les filles disaient ça aux garçons. Pas dans un sens sexuel, ça n'a rien de sexuel", a-t-elle expliqué. "Ce n'était pas sexuel, c'était un cliché."