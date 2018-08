Aretha Franklin, "reine de la soul", meurt à 76 ans

Son succès a été bien connu de l'industrie alors que les récompenses semblaient infinies. Ele a été honorée par la Recording Academy avec un Grammy Legend Award en 1991 et un Grammy Lifetime Achievement Award en 1994. Franlkin a été nominée et a gagné son premier et seul Golden Globe pour "Meilleure chanson originale" en 2007 pour "Never Gonna Break My Faith" et elle a eu quelques rôles au cinéma dans des films comme The Blues Brothers et sa suite en 1998.

En 1987, elle est devenue la première femme à être induite dans le Rock and Roll Hall of Fame et a été la plus jeune lauréate à l'époque du Kennedy Center Honors à l'âge de 52 ans en 1994.

"Son plus grand accomplissement, peut-être, a été la capacité à briser les limites, à faire appel à la large étendue de goûts musicaux de ce pays", avait dit le Kennedy Center à l'époque.

En plus d'avoir chanté aux investitures de trois présidents des Etats-Unis - plus récemment, celle de l'ancien président Barack Obama en 2009 - elle a reçu la Médaille de la Liberté présidentielle par l'ancien président George W. Bush en 2005.

"Aretha Franklin était une artiste incomparable qui a été reconnue comme l'une des voix les plus importantes de la musique", a dit la Recording Academy dans une déclaration jeudi. "Son son distinctif, ses enregistrements inoubliables, et son esprit généreux continueront d'être célébrés dans le monde entier. Aretha nous manquera beaucoup, et nos pensées sont auprès de ses proches durant cette période difficile."