Chris Pratt admet : "Ce n'est pas une époque facile" après le renvoi de James Gunn

Selon Chris Pratt, "ce n'est pas une époque facile" et c'est aussi une situation "très compliquée" pour les stars du troisième Gardiens de la Galaxie depuis que Disney a licencié le réalisateur James Gunn.

Gunn devait revenir pour réaliser la deuxième suite de la saga fantastique à succès, mais en juillet, Disney a coupé tous liens avec lui suite à plusieurs tweets offensants qu'il a écrits il y a plusieurs années et qui ont refait surface sur les réseaux sociaux. Pratt, qui incarne Star-Lord, a écrit par la suite sur Instagram : "Bien que je ne soutienne pas les blagues déplacées de James Gunn remontant à plusieurs années, c'est un homme bien. J'adorerais qu'on lui confie à nouveau la réalisation du Volume 3", et lui et plusieurs de ses co-vedettes dont Bradley Cooper, Zoe Saldana, Vin Diesel et Dave Bautista ont aussi fait circuler une lettre exprimant leur soutien au réalisateur dans l'espoir qu'il soit réembauché.

"Ce n'est pas une époque facile. On aime tous James, c'est un de nos amis, mais on aime aussi beaucoup jouer dans Les Gardiens de la Galaxie", a expliqué Pratt à l'Associated Press dans une interview récente (reprise par IGN). "C'est une situation compliquée pour tout le monde. Et, vous savez, on veut aller de l'avant et faire ce qui vaut mieux et être aussi les meilleures personnes possibles."

"Tout ce que je sais, c'est qu'on a consacré beaucoup de temps, de réflexion et d'effort dans le communiqué qu'on a fait circuler là-dessus", a-t-il ajouté. "On voulait que ce communiqué exprime ce qu'on tenait à dire là-dessus. On s'est montrés très clairs et honnêtes sur ce qu'on ressentait."