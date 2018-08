Stevie Wonder rend visite à Aretha Franklin alors que la chanteuse serait "gravement malade"

Depuis la nouvelle de la maladie de Franklin, des artistes et fans ont tout fait pour apporter leur soutien. Patti LaBelle a dit que Franklin était "la plus grande chanteuse de tous les temps" dans un tweet chaleureux. Sheryl Crow a aussi apporté son soutien sur Twitter. "Amour et prières pour Aretha Franklkin. La plus belle voix angélique qui soit. Tu es la reine et on t'aime."

Beyoncé et Jay-Z ont dédié leur concert de leur tournée OTR II à Detroit à la chanteuse. Beyoncé a exprimé son admiration et affection pour Franklkin. "On t'aime. On te remercie de changer nos vies avec ta belle musique."

Evrod Cassimy, le présentateur des actualités sur la chaîne locale de Detroit, était une des premières sources à annoncer l'état de Franklkin. Cassimy est resté en contact avec la famille de Franklin et a tweeté : "Elle demande vos prières."