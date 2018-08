Serena Williams s'allie avec Nike et Virgil Abloh pour la Queen Collection

La Queen Collection comprend les NikeCourt Flare 2 et des éditions limitées de The Ten: Nike Air Max 97 et de The Ten: Nike Blazer Mid SW. Chaque paire a des accents de couleurs fluo sur la semelle et dit "Off White for Nike" avec le titre officiel de la chaussure.

Vu les 23 victoires du Grand Chelem de Serena, quatre médailles d'or olympiques, un impact général sur les sports et la collection puissante et féminine, il est clair que Serena est bel et bien une reine.