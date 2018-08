Casey Affleck revient sur les Oscars et #MeToo : "J'ai besoin de me taire et d'écouter"

Affleck a déclaré que l'ambiance sur le tournage du film I'm Still Here - The Lost Year of Joaquin Phoenix n'était pas professionnelle, ajoutant : "J'ai contribué à ce manque de professionnalisme et j'ai toléré ce genre de comportement de la part d'autres personnes et je n'aurais pas dû. Je le regrette beaucoup. Je ne savais vraiment pas quelles étaient mes responsabilités en tant que patron. Je ne me voyais pas comme un patron. Mais je me suis comporté d'une certaine façon et j'ai permis à d'autres de se comporter d'une façon qui manquait de professionnalisme, et je m'en excuse."

"Je pense que, dans l'ensemble, dans ce milieu, les femmes sont sous-représentées, elles sont sous-payées, traitées comme des objets, diminuées, humiliées et rabaissées d'un milliard de façons et, en général, on rejette un million de problèmes sur elles depuis toujours", a-t-il déclaré par la suite. "Personne n'en faisait tout un plat, moi non plus, jusqu'à ce qu'un petit nombre de femmes aient le courage et la sagesse de se défendre et de dire : « Bon, maintenant, ça suffit. »"

"Ce sont les femmes qui mènent la conversation, et à juste raison", a-t-il continué. "Et j'en sais assez maintenant pour savoir que j'ai besoin de me taire, d'écouter, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de soutenir et de suivre le mouvement dans la mesure du possible. Et on le fait dans notre société de production et j'essaie de le faire à la maison, et si on m'appelle pour soutenir la cause d'une façon ou d'une autre, je suis prêt à le faire."