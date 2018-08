Les 21 ans de Kylie Jenner : tous les détails sur sa soirée démente avec sa famille et ses amis stars

Levez vos verres à la santé de Kylie Jenner!

La star de L'incroyable famille Kardashian a fêté ses 21 ans avec sa famille et ses amis ce jeudi. Les festivités ont commencé au resto Craig's à West Hollywood. Elle avait sorti le grand jeu, habillée d'une robe rose flash signée Dundas, complétée de talons hauts Olgana Paris et d'une bague de 148 000 $ de Martin Katz. La belle blonde est arrivée aux bras de son chéri, Travis Scott. Elle était suivie de Kris Jenner et Corey Gamble. Scott Disickest arrivé tout seul, peu après. Malika Haaq, Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian sont arrivées toutes les trois ensemble. "Kourtney et Scott étaient très cordiaux", a déclaré une source en exclusivité à E! News. "Ils se sont fait la bise et semblaient très amicaux." Kim Kardashian est arrivée un peu plus tard car elle assistait au lancement de l'émission Queen Radio de Nicki Minaj... et elle s'est empressée de taquiner Kourtney et Scott. Vu qu'ils envoyaient tous les deux des textos, elle a posté une vidéo des ex sur Instagram Stories et a dit en rigolant : "Sur leurs téléphones, comme un vieux couple !" Khloé semblait soutenir cette réconciliation. Elle a posté une photo du duo et a écrit : "On peut toujours rêver !"

Un par un, tous les proches de Kylie sont arrivés au restaurant.

Par pur hasard, Blake Griffin, l'ex de Kendall Jenner, dînait à une table à côté. Quand Kendall et son nouveau chéri, Ben Simmons, sont arrivés ensemble, ils sont passés devant l'athlète sans dire un mot. "Ils ne se sont pas parlé du tout", a révélé une source. "C'était gênant." Khloé ne s'est pas assise à côté de Kylie. Il y avait trop de monde ! Mais elle s'est amusée sur Instagram. De l'autre bout de la table, elle a crié : "Kylie ! Kylie !" et a ajouté en plaisantant : "Je suis ta plus grande fan !"