Leonardo DiCaprio et Camila Morrone en vacances en Europe : leur histoire très "relax"

Leo et Camila ont profité de balades en bateaux, de plongées et de baignades dans la mer. Ils ont pris plusieurs repas à bord du yacht et ont fait bien des arrêts et des descentes pour voir les sites et profiter des meilleurs lieux", a continué la source. "Ils ont visité l'île de Capri et ont déjeuné chez Il Riccio au-dessus de l'eau. Ils ont un plus petit bateau qui les dépose et les ramène au yacht.

Le témoin a ajouté : "Ils peuvent aller où ils veulent et faire ce qu'ils désirent. Ils ont nagé dans des recoins d'eaux turquoise et ont eu des aventures comme sauter d'un bateau pour nager. Ils semblent s'éclater."

Sur la relation du couple, une autre source a partagé avec E! News : "Leo mène une super vie et il s'amuse bien. Il n'est jamais trop sérieux au sujet de qui que ce soit. Il est heureux et en reste là. Il ne pense pas trop au futur. Ils s'éclatent à passer l'été ensemble, et c'est ainsi."