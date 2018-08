Travis Scott privatise Six Flags pour faire écouter son album avec Kylie Jenner, des fans et des amis

"Kendall était aussi présente, et ils ont passé du temps tous ensemble et se sont bien amusés", a précisé le témoin à E! News. "Ils ont beaucoup profité des grands huits, et Kylie et Travis semblent tous deux accros à l'adrénaline. Ils ont adoré Goliath and Full Throttle et criaient et riaient en en sortant. Ils se sont baladés dans le parc leurs bras enlacés et se donnant la main."

"Des agents de sécurité à eux étaient présents ainsi que des agents de sécurité du parc. Les gens les suivaient partout, ils essayaient de les voir et de leur parler", a continué le témoin. "Après avoir profité des attractions, ils se sont pris des glaces. Ils se sont assis à une table avec des amis et ont savouré leur dessert. Ils ont vraiment passé une bonne soirée et se sont bien amusés."