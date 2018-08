Zendaya parle de Disney et de la lutte contre les barrières ethniques dans le show-biz

Alors quelle est la suite pour cette jeune star montante d'Hollywood ?

"Pour l'instant, être actrice a été mon expression", a-t-elle partagé. "Ça a été un processus, surtout car je viens d'un monde très différent, celui de Disney. En étant toujours sur la même série, j'avais le sentiment de stagner. Je n'ai plus ça et je suis vue comme une vraie actrice, qui fait ce qui me fait me sentir poussée et motivée. Je ne pense pas que le confort soit toujours le meilleur choix. Je suis excitée de décider quels projets je vais prendre ou quels projets je veux produire. J'ai vraiment trouvé ma force en faisant ce qui me rend heureuse."

Il a été récemment annoncé qu'elle s'allierait à Reese Witherspoon sur un nouveau projet, A White Lie. Zendaya doit être la star du film, qui raconte l'histoire vraie d'une femme afro-américaine à la peau claire nommée Anita Hemmings, qui convainc un conseil d'admission de faculté qu'elle est blanche pour y faire ses études.

Une histoire, même si elle a lieu à une autre époque, qui doit être proche du cœur de Zendaya, dont les parents étaient enseignants, et qui a l'audacité d'imposer la diversité dans un système non équilibré. Elle admire la volonté de Reese Witherspoon à raconter ce type d'histoires et espère qu'elle pourra en faire autant un jour. Elle révèle : "Un jour, je pourrais vouloir ma propre société de production et créer des productions dans lesquelles je veux être. Parfois, on doit créer notre propre voie et nos propres occasions quand elles ne nous sont pas servies sur un plateau."

Découvrez l'interview intégrale sur le site de Marie Claire ici !