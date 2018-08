Beyoncé confie à Vogue qu'elle a appris à aimer son corps et pardonner à Jay-Z

Beyoncé est très intentionnelle sur sa façon de se présenter au monde. "Ma mère [Tina Knowles] m'a appris l'importance d'être vue et de me voir moi-même. Maman de deux filles, il est important pour moi qu'elles se voient aussi : dans les livres, les films, sur les podiums. Il est important pour moi qu'elles se voient comme PDG, patronnes et qu'elles sachent qu'elles peuvent écrire le scénario de leur propre vie : elles peuvent toujours s'exprimer de façon authentique et n'ont pas de plafond", a-t-elle dit. "Elles n'ont pas à être d'un certain style pour trouver leur place dans une catégorie. Elles n'ont pas à être politiquement correctes, tant qu'elles sont authentiques, respectueuses, pleines de compassion et d'empathie."

Beyoncé veut donner à ses filles la liberté d'"explorer toute religion, de tomber amoureuses de toute race et d'aimer qui elles veulent aimer", ajoutant : "Je veux les mêmes choses pour mon fils. Je veux qu'il sache qu'il peut être fort et courageux, mais qu'il peut aussi être sensible et bon. Je veux que mon fils ait une haute intelligence émotionnelle, qu'il soit libre d'être attentionné, honnête et franc." Elle espère aussi "créer de meilleures représentations pour lui pour qu'il ait le droit d'atteindre son potentiel en tant qu'homme".

Ressentant de la gratitude, Beyoncé a ajouté : "J'accepte qui je suis. Je continuerai d'explorer chaque centimètre de mon âme et chaque partie de mon art. Je veux apprendre plus, enseigner plus et vivre pleinement."

Pour plus d'infos sur Beyoncé, procurez-vous le numéro de septembre de Vogue.