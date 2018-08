Robert Redford prend sa retraite après 60 ans de carrière

Robert Redford raccroche.

Dans une interview pour Entertainment Weekly, publiée lundi, l'acteur de 81 ans a confirmé qu'il prenait sa retraite du métier d'acteur. Redford avait annoncé ses projets d'arrêter de travailler il y a deux ans, mais seulement après avoir fini les deux dernier films qu'il avait en cours de production : Nos âmes la nuit, sorti en 2017, et The Old Man & The Gun, qui doit sortir le 28 septembre. "Je me lasse de jouer. Je suis quelqu'un d'impatient, j'ai donc du mal à attendre et à faire prise après prise", a-t-il expliqué dans une interview pour Walker Art Center. "À cette époque de ma vie, j'ai 80 ans, j'en retirerais plus de satisfaction parce que je ne dépends de personne. Il n'y a que moi, comme avant, et je pense à revenir au dessin : c'est ce que j'ai en tête en ce moment. Je pense donc aller dans cette direction et ne plus jouer tant que ça." Une fois que Nos âmes la nuit et The Old Man & The Gun ont été finis, il s'est promis : "Je vais dire : « OK, c'est au revoir à tout ça » et me concentrer sur la réalisation."

Dans une interview pour promouvoir son dernier film en tant qu'acteur, Redford a admis qu'il ne faut "jamais dire jamais" au fait de jouer, "mais je suis assurément arrivé à la conclusion que j'allais m'arrêter là pour ce qui est de jouer et que je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans. Je me suis dit : « Eh bien, ça suffit. » Et pourquoi ne pas tirer sa révérence avec quelque chose de très joyeux et positif ?" Quant à savoir s'il continuera à réaliser des films, Redford a déclaré : "On verra."