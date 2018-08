Heidi Klum se moque des 17 ans qui la séparent de son compagnon, Tom Kaulitz

Pour Heidi, l'âge est juste un chiffre, qui ne la préoccupe pas plus que ça.

"Je ne pense pas trop au fait de vieillir", a-t-elle reconnu. "Je veux dire, [je] sais que c'est en train de m'arriver ; ça nous arrive à tous. Mais ce n'est pas comme si je me réveillais le matin et me regardais dans le miroir en me disant : « Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. » Ces derniers temps, les gens me rappellent mon âge, plus que moi-même."

Et pourtant, la présentatrice de Project Runway a l'habitude d'être scrutée par les médias.

"Parfois, ils comparent une photo de moi d'il y a dix ans, en écrivant : « Oh, elle avait plus de formes à l'époque, ou ses seins étaient beaucoup plus gros. »" Oui, ils étaient beaucoup plus gros parce que j'allaitais ! Et j'avais sûrement besoin de tirer mon lait à ce moment-là. Il faut juste accepter les choses."