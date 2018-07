Cinq choses à savoir sur Phil Elverum, le mari de Michelle Williams

L'approbation de sa meilleure amie : si Michelle a réussi à garder leur relation très privée, on pouvait peut-être avoir des soupçons en se référant au compte Instagram de Busy Philipps en mars. Alors qu'elle assistait à la manifestation March for Our Lives avec son mari, Marc Silverstein, l'actrice avait également inclus Phil sur la photo. "Aux jeunes organisateurs de la @marchforourlives d'aujourd'hui, nous sommes solidaires avec vous et vous nous inspirez", avait-elle écrit sur la Toile. "Et nous continuerons à nous faire entendre et à voter pour apporter un vrai changement."

Tout pour la musique : les fans de l'actrice connaissent Michelle pour ses rôles dans Blue Valentine, My Week With Marilyn, ou encore la série Dawson. Quant à Phil Elverun, sa notoriété vient du monde de la musique. Avant d'entamer une carrière solo sous le nom de Mount Eerie, il faisait partie du groupe de rock The Microphones, qui a sorti quatre albums studio avant de se séparer en 2003.