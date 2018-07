Jennifer Lopez revient sur sa fête d'anniversaire inoubliable avec Alex Rodriguez

Si quelqu'un mérite de fêter dignement son anniversaire, c'est bien Jennifer Lopez.

Et c'est exactement ce qu'elle a fait mardi soir pour célébrer son 49e anniversaire avec famille et amis aux Bahamas.

Sur de nouvelles photos postées sur Instagram, la juge de World of Dance et star de Shades of Blue : une flic entre deux feux dévoile son anniversaire inoubliable.

"Croyez-le ou non, mais je viens seulement de me réveiller après ma fête d'anniversaire hier soir. C'était une petite soirée avec les enfants, quelques membres de ma famille et quelques amis proches... La journée et la nuit ont été remplies de rires, de larmes et bien sûr de danse...:)", a partagé J.Lo avec ses 77 millions d'abonnés. "Je voulais vous écrire à tous parce que j'ai été tellement ravie et submergée par les témoignages d'amour et vos vœux d'anniversaire hier !! Je me suis sentie très émue et chanceuse de vous avoir tous dans ma vie..."

Jennifer a ajouté : "Merci à tous ceux qui ont réalisé des collages, des vidéos et des vœux d'anniversaire !! Je suis vraiment une fille chanceuse d'avoir des fans et des abonnés aussi loyaux et aimants."