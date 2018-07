Demi Lovato est "réveillée et avec sa famille" après son overdose, explique son porte-parole

Il y a plusieurs semaines, Demi révélait qu'elle avait de nouveau succombé à ses démons avec un morceau intitulé "Sober". Un proche a précisé à E! News qu'elle avait décidé d'aborder sa rechute en public pour "inspirer ses fans" et "s'aider à se remettre dans le droit chemin", mais qu'elle continuait à beaucoup consommer de la drogue et qu'elle s'isolait de ses proches.

"Demi souffre d'addiction depuis des mois et elle est prise dans une spirale", a admis un proche, ajoutant que pendant sa tournée mondiale Tell Me You Love Me, elle essayait de s'occuper au mieux, "mais qu'elle connaissait des hauts et des bas".

"Elle a eu de bons jours où tout va bien et où elle est sur la bonne voie et de très mauvais jours au cours desquels son équipe et ses amis se sont fait beaucoup de souci", a ajouté la source. "Elle a pris ses distances avec beaucoup de gens qui comptent dans sa vie et a même laissé partir quelques personnes de son équipe. Tout le monde a insisté pour qu'elle se fasse aider par son coach de vie et pour qu'elle se fasse de nouveau soigner, mais Demi pensait pouvoir gérer ça seule. Ces derniers temps, Demi voulait être plus sociable et sortir et faisait plus la fête en privé avec des amis."