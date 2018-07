Demi Lovato hospitalisée, l'overdose suspectée

En mars, Demi fêtait ses six années de sobriété. Elle a fêté l'occasion au cours de sa tournée Tell Me You Love Me avec DJ Khaled.

"Hier était une grande journée pour moi", a déclaré Demi au cours de son concert à guichets fermées à New York. "Hier, il y a six ans, je buvais de la vodka dans une bouteille de Sprite dès neuf heures du matin, je vomissais dans ma voiture et je me rappelle m'être dit : « Ça n'a plus rien de marrant. Ça n'a plus rien de fun. Je suis comme mon père. » Alors j'ai fait des changements dans ma vie."

Et d'ajouter : "Si je parle aussi ouvertement de ma vie, c'est parce que je sais qu'il y a des gens ici ce soir qui ont besoin de demander de l'aider et je veux leur dire qu'ils ont le droit de le faire. Les troubles mentaux sont un problème dont on doit parler et il ne faut pas en avoir honte. Alors parlons-en ouvertement. Disons à tout le monde que ce n'est pas grave d'avoir une maladie mentale ou un problème d'addiction."