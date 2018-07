Matt Damon et Chris Hemsworth font une nouvelle croisière en famille

Dans Thor : Ragnarok, le 2e opus autour du personnage de Thor sorti en 2017, dans lequel Chris reprenait le rôle-titre, Matt Damon a fait une apparition dans le rôle d'un acteur jouant Loki, le personnage interprété par Tom Hiddleston, au cours d'une pièce à Asgard.

"Chris m'a appelé, et [le réalisateur] Taika [Waititi] m'a appelé, et je suis pote avec eux. Ils m'ont présenté l'idée et j'étais mort de rire à l'idée d'un acteur issu d'un petit théâtre intergalactique en train de vivre le fantasme du personnage interprété par Tom Hiddleston", a expliqué Matt Damon à Collider. "J'ai trouvé que c'était super et très marrant et que ce serait très facile à faire. Je me suis bien éclaté avec eux, et le tournage avec Taika est vraiment sympa. J'ai trouvé ça très plaisant."

"Tom était juste là, et Chris aussi, et on était tous morts de rire", a ajouté l'acteur.