Voilà pourquoi Jennifer Lopez semble rajeunir

Certes, elle boit beaucoup d'eau, se fait faire des soins du visage réguliers et "croit fermement" à la crème solaire. "Elle s'appuie sur les principes fondamentaux", a expliqué son petit ami, Alex Rodriguez, à Harper's Bazaar, "comme le sommeil, 8 à 10 h par nuit. Elle ne boit pas, ne fume pas. Elle a une vie très saine."

Et une vie disciplinée, aussi. En plus d'un emploi du temps qui ferait peur au commun des mortels, la star jongle entre produire et intervenir dans trois émissions/séries télé, une carrière de cinéma et un spectacle permanent à Las Vegas qui se termine en septembre : elle fait du sport cinq jours par semaine minimum pour maintenir ses célèbres courbes. (Vous savez, les courbes qu'un manager lui avait demandé de perdre.) Et rater une séance n'est pas possible. "Parfois, je travaille trop tard la veille, et je me sens découragée", a dit la maman des jumeaux de 10 ans, Max et Emme, à Us Weekly. "Mais je me dis : « Fais-le. C'est seulement une heure. » Il faut juste se convaincre de ne pas être fainéant."

On imagine que le terme ne s'est jamais appliqué à Jennifer Lopez. Même son petit ami, un sportif professionnel à la retraite, s'émerveille face à ses entraînements. "On fait du sport ensemble très souvent", a-t-il dit à E! News l'an dernier. "C'est une fan du fitness, et une bien meilleure athlète que moi. Elle fait toutes sortes d'entraînements et je n'essaye même pas de suivre."