Elle Macpherson partage ses secrets de beauté et de bien-être : brossage à sec, muesli maison et sauna infrarouge

Elle Macphersona trouvé ce qui marche pour elle.

En tant que mannequin qui a fait des centaines de couvertures et qui a arpenté un nombre incalculable de podiums, la belle de 54 ans s'y connaît en beauté. Après tout, elle a passé des décennies dans un milieu qui en dépend. Et, bien évidemment, la bombe a appris quelques trucs pour se sentir et être au top, surtout après 50 ans.

"J'ai noté que ma peau est devenue sèche", a expliqué Elle à New Beauty après avoir atteint la cinquantaine. "J'ai commencé à prendre du poids au niveau de la taille et des hanches, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. J'ai commencé à avoir les jambes lourdes, à me sentir léthargique. De plus, je ne me sentais plus inspirée. Je ne dormais plus. Je me sentais lourde."

En conséquence, elle a demandé l'aide d'un nutritionniste et a commencé un régime alcalin à base de plantes et de suppléments en poudre. En plus de cette alimentation essentiellement crue, la star a d'autres secrets qui explique ses résultats impressionnants.