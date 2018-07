Jude Law évoque la sexualité de Dumbledore dans Les Animaux fantastiques

Jude Law semble indiquer que les fans en apprendront davantage sur la vie amoureuse de son personnage au fur et à mesure. "Je suppose que la question est : Comment la sexualité de Dumbledore est-elle décrite dans ce film ? Il faut se souvenir qu'il ne s'agit que du deuxième film de la série des Animaux fantastiques, et ce qui est brillant dans l'écriture de Jo c'est sa façon de révéler ses personnages, de les dévoiler complètement au fil du temps. On apprend à mieux connaître Albus dans ce film, et il y a beaucoup d'autres choses à apprendre par la suite. On découvre un peu son passé au début du film, et les personnages et leurs relations vont se développer naturellement, ce que j'ai hâte de montrer", a reconnu Jude Law. "Mais nous n'allons pas tout révéler en une fois."

L'acteur connaissait la série des Harry Potter avant même d'être choisi pour le rôle, et il a beaucoup "apprécié" Les Animaux fantastiques en 2016. "Puis, j'ai eu la chance et l'occasion de m'asseoir avec J.K. Rowling peu de temps après avoir commencé à travailler dessus", précise-t-il. "Elle m'a bien expliqué le parcours d'Albus, qui il était, ce qui se passait dans sa tête et dans son cœur et son univers pour ce film en particulier." Jude s'est inspiré des performances de Michael Gambon et Richard Harris, qui ont tous deux joué une version plus âgée de Dumbledore dans la saga Harry Potter. Après avoir parlé avec David Yates, "nous avons décidé qu'il n'était pas nécessaire d'imiter l'un d'entre eux pour jouer la version jeune. C'est un homme qui a près de 100 ans à vivre avant de devenir le personnage qu'on connaît, donc on voulait trouver qui il était à ce moment-là et créer notre propre version."