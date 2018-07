Katy Perry raconte sa "dépression situationnelle" suite aux critiques de son album Witness

Au lieu de s'apitoyer sur son sort, la chanteuse a décidé de transformer ce moment difficile en expérience enrichissante : "La musique est mon premier amour et je pense que l'univers m'a dit : « Bon, tu parles toujours d'amour-propre et d'authenticité, mais on va te faire traverser une nouvelle épreuve et on va te retirer ton "doudou" de validation. Et là, on va voir à quel point tu t'aimes. »"

Et Katy de poursuivre : "Cette cassure, plus le fait que je me sois ouverte à une force supérieure et que j'aie repris contact avec Dieu, m'a donné une plénitude que je n'avais jamais eue. Ça m'a donné une nouvelle base. Ce n'est pas qu'une base matérielle : ça vient aussi de l'âme."

Ce réveil spirituel n'étonnera nullement les fans de l'interprète de "I Kissed A Girl". En février, la star déclarait à Glamour : "L'année dernière, j'ai tué mon ego, ce qui était vraiment une nécessité pour ma carrière. Mais dans ma vie personnelle, ça ne marche pas de la même manière. Si je veux avoir cet équilibre, je dois être Katheryn Hudson."

Ce retour aux sources a aidé la star de 33 ans à privilégier les relations et les gens qui l'entourent, comme son petit ami présumé, Orlando Bloom.

En avril, la chanteuse et l'acteur ont ainsi pu rencontrer le pape dans le cadre de la conférence Unite to Cure au Vatican. C'est durant cette période que la pop star a loué la pratique de la méditation, qui d'après elle l'a beaucoup "aidée avec [son] anxiété".

On est contents d'apprendre que Katy se sent à nouveau comme un "Firework".