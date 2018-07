Neve Campbell : Pourquoi j'ai disparu d'Hollywood

Bien qu'elle ait continué à travailler régulièrement, avec en moyenne deux films par an dans les années 2000, Neve a commencé à être plus sélective par rapport à son travail aux environs de 2008. "Pendant ma vingtaine, tout est arrivé si vite et si fort que j'étais un peu dépassée, c'était merveilleux, bien sûr, et j'en suis très reconnaissante. Mais il est arrivé un moment où ce qu'on me proposait ne correspondait pas à ce que je voulais faire", a-t-elle reconnu. "On n'arrêtait pas de me proposer des films d'horreur parce que j'étais connue pour ça. Ou de mauvaises comédies romantiques. Les scénarios ne m'intéressaient pas et j'étais un peu déçue de ce que je recevais. Je commençais à m'ennuyer. Alors je me suis dit : « Je veux un changement. » C'est pourquoi j'ai déménagé à Londres."

Vivre à l'étranger fut exactement ce à quoi l'actrice s'attendait. "J'étais complètement inconnue là-bas. C'est très différent là-bas. On ne m'a pas embêtée une seule fois ! Les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie et je répondais : « Je joue la comédie » et ils répondaient : « Ah, d'accord »", se souvient Neve. "C'était charmant !"