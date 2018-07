Justin Bieber brise son silence concernant ses fiançailles avec Hailey Baldwin

Il y a officiellement une fille seule en moins, d'après Justin Bieber.

L'interprète de "Baby" est allé sur Instagram lundi pour confirmer ses fiançailles avec Hailey Baldwin.

"J'allais attendre un moment avant de dire quoi que ce soit, mais les nouvelles vont vite, ce que j'ai à dire est simple : Hailey, j'aime absoluuuuument tout chez toi ! Je veux vraiment passer ma vie à connaître chaque partie de toi, t'aimer patiemment et avec bonté. Je promets de mener notre famille avec honneur et intégrité et de laisser Jésus à travers le Saint-Esprit nous guider dans tout ce qu'on fait et chaque décision qu'on prend", a-t-il déclaré avec plusieurs photos. "Mon cœur est COMPLÈTEMENT À TOI et tu passeras TOUJOURS avant tout ! Tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin, et je ne voudrais passer ma vie avec personne d'autre."

Justin a poursuivi : "Tu me rends tellement meilleur et on va tellement bien ensemble !! J'ai hâte de vivre la meilleure partie de ma vie ! C'est marrant parce que maintenant avec toi tout semble avoir un sens ! Je suis très excité à l'idée que mon petit frère et ma petite sœur vont pouvoir voir un autre mariage stable et sain en espérant vivre la même chose !!! Le timing de Dieu est vraiment parfait, on s'est fiancés le 7e jour du 7e mois, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection spirituelle, c'est vrai, regardez sur GOOGLE ! C'est ouf, non ? D'ailleurs, je n'avais rien prévu. En tout cas, ça fait du bien d'avoir notre avenir tracé ! ON SERA ENCORE MIEUX À 70 ANS CHÉRIE C'EST PARTI ! « Celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose et obtient les FAVEURS du Seigneur ! » C'est l'année des faveurs !!!!"