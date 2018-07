Jodie Foster sur l’avenir du mouvement #MeToo : "On ne peut pas mettre tous les hommes de plus de 30 ans en prison"

Le mouvement #MeToo a pris d'assaut Hollywood cette année, mettant en avant le harcèlement et les agressions sexuelles qui y règnent. À présent, Jodie Foster veut savoir quelle suite y donner.

"C'est une période transitoire, et c'est très douloureux", a-t-elle confié à PorterEdit. "Il faut avoir un plan pour la vérité et la réconciliation. On ne peut pas mettre tous les hommes de plus de 30 ans en prison. Il faut aimer nos frères et nos pères et comprendre comment on en est arrivé là et qui on va être, ensemble."

Malgré son soutien au mouvement, que ses fans ne s'attendent pas à ce qu'elle fasse des discours à ce sujet de sitôt.

"Je ne me sens la porte-parole de rien", a-t-elle avoué au magazine digital. "Ce n'est pas ma personnalité. Je me rends utile, mais d'une autre façon. Je m'adresse parfois à des femmes dans notre milieu. Et aussi à des hommes, qui d'après moi pourraient profiter de l'expérience de mon expérience de survie."

Avec la voix qui craque, Jodie a ajouté : "S'il y a quelque chose pour laquelle je dois servir de modèle, c'est que j'ai privilégié ma valeur personnelle et ma santé mentale avant tout. Sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a une énorme quantité d'ex-enfants acteurs qui ne s'en sont pas sortis."