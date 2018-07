Will Smith et Jada Pinkett Smith ne se qualifient pas de "mariés"

Will Smith et Jada Pinkett Smith onf fêté leurs 20 ans de mariage en décembre 2017, mais ce n'est pas une chose à laquelle ils pensent tellement. D'ailleurs, interviewé dans le podcast Rap Radar de TIDAL, l'acteur de 49 ans a expliqué pourquoi les appellations "mari" et "femme" ne signifiaient pas grand-chose à leurs yeux. "On ne dit même plus qu'on est mariés. On dit qu'on est des « partenaires à vie ». On a atteint ce niveau où on se rend compte qu'on est avec quelqu'un jusqu'à la fin de nos jours", a expliqué Smith. "Il n'y a pas de conditions. Il n'y a rien qu'elle pourrait faire — jamais — qui briserait notre couple. Elle a mon soutien jusqu'à la mort, et c'est formidable d'en être arrivés là."

Smith a nié les rumeurs de séparation en mai dans son nouveau titre "In the Clique". Sur ce titre, il rappe : "Vingt ans qu'on assure, vous l'avez vu / Arrêtez les rumeurs de divorce et occupez-vous de vos affaires."