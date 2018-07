Guy Pearce accuse Kevin Spacey d’avoir eu la "main baladeuse" sur le tournage de L.A. Confidential

"J'ai énormément de respect et d'admiration pour Anthony Rapp en tant qu'acteur. Je suis plus qu'horrifié d'entendre cette histoire. Honnêtement, je ne me souviens pas de cette rencontre qui aurait eu lieu il y a plus de 30 ans. Mais si je me suis comporté comme il le décrit, alors je lui dois mes plus sincères excuses pour mon comportement particulièrement déplacé sous l'emprise de l'alcool et je suis désolé pour les sentiments qu'il décrit avoir ressenti pendant toutes ces années.

Cette histoire m'a également donné envie d'aborder d'autres sujets dans ma vie. Je sais qu'il y a des rumeurs me concernant, car j'ai toujours été très secret concernant ma vie privée. Les gens qui me connaissent le mieux savent qu'au cours de ma vie, j'ai eu des relations avec des hommes et des femmes. J'ai aimé et j'ai eu des rencontres amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie, et j'ai décidé de vivre désormais en tant que gay. Je veux être honnête et cela commence par remettre en question mon propre comportement."



Justin Dawes a également accusé Kevin Spacey de l'avoir invité à voir Chinatown quand il avait 16 ans. D'après lui, l'acteur d'American Beauty lui aurait "offert un cocktail et lui aurait montré de la pornographie" à la place. Et Harry Dreyfuss a déclaré que Kevin Spacey l'aurait peloté quand il était encore un lycéen de 18 ans.

De plus, CNN a publié un article dans lequel quatre anciens ou actuels membres de la série House of Cards accusent l'acteur principal de comportements sexuels déplacés. Netflix s'est depuis séparé de l'acteur.

Puis, en janvier, TMZ a rapporté que Scotland Yard menait une enquête concernant des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de l'acteur déchu. En avril, le bureau spécial des victimes du shérif du comté de Los Angeles a également révélé qu'il menait une enquête à propos d'accusations d'agressions sexuelles impliquant Kevin Spacey.