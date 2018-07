Beyoncé et Jay-Z emmènent Blue Ivy Carter faire du voilier à Cannes

Ça, c'est bien voyager.

Lundi, Beyoncé, 36 ans, et Jay-Z, 48 ans, ont emmené leur fille, Blue Ivy Carter, 6 ans, faire de la voile à Cannes. Beyoncé a partagé une série de photos sur Instagram, peut-être pour tenter de diminuer le prix des photos de paparazzis prises sans l'accord de sa famille. Les jumeaux d'un an du couple, rarement vus, Rumi Carter et Sir Carter, n'étaient pas sur les photos de famille. Et comme d'habitude, la chanteuse n'a pas donné plus de détails en légende de ses photos et vidéos.

Beyoncé, qui buvait une Corona, portait une robe Temperley London qui coûte 1 595 $. Son mari et elle sont en pleine tournée On the Run II, ils étaient sur scène le 30 juin au PGE Narodowy à Varsovie en Pologne. Après avoir pris du temps pour visiter l'Europe, les stars devaient remonter sur scène mardi soir au RheinEnergieStadion de Cologne en Allemagne.