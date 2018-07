Joe Jackson inhumé lors de funérailles privées

"Tous ceux qui sont venus te voir sont venus avec amour, respect, et beaucoup de fierté dans leur cœur à ton égard. On est fiers de toi, fiers d'être tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, fiers d'avoir ta force et de partager la dynastie que tu as créée pendant toute ta vie, et fiers d'être un Jackson", a continué Paris. "Tu es le premier vrai Jackson. La légende à l'origine de tout. Aucun d'entre nous ne serait là où il est sans toi. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. L'œuvre de ta vie restera dans l'histoire, et tu seras connu comme l'un des plus grands patriarches à avoir jamais vécu."

Elle a poursuivi en écrivant : "Je chérirai chaque moment avec toi jusqu'à ma mort, surtout nos derniers moments ensemble. Pouvoir tenir ta main, m'allonger à côté de toi et te faire un câlin, t'embrasser partout sur les joues et sur le front, ça a compté plus que tu ne pourras jamais le savoir. Citer des conseils que tu m'avais donnés quand j'étais enfant et voir tes yeux s'éclairer, partager des histoires que mon père racontait sur toi, raconter une blague et t'entendre rire pour la dernière fois. Mon cœur est plein en sachant qu'on s'est quittés ainsi."

Et Paris a conclu son post ainsi : "Je t'ai fait me promettre que tu viendrais me rendre visite. Tu as donné ton accord et j'espère que tu tiendras parole. Et j'ai juré qu'on continuera à raconter ton histoire, encore et encore. Pour qu'on ne t'oublie jamais. Mes arrière-petits-enfants sauront qui était Joseph Jackson. Je t'aime grand-père. À tel point que les mots ne suffisent pas. J'ai énormément de gratitude envers toi, et ce sera toujours le cas. On ressent tous la même chose. Merci pour tout. Vraiment. Repose en paix et fais ta transition. Je te verrai très, très bientôt dans mes rêves."