La relation complexe de Joe Jackson avec Michael et Janet Jackson et le reste de l'immense famille du patriarche

Elle a écrit dans ses mémoires, True You, que la seule fois où son père l'a frappée, elle devait avoir moins de huit ans, et elle sortait de la baignoire.

"Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait", a dit Janet. "Je ne me souviens plus si je le méritais. Mon père ne m'a jamais touchée en dehors de cette fois-là." Elle a reconnu que Joe était très dur avec les garçons. "Mes parents étaient bien plus indulgents avec [Randy Jackson, le cadet, et moi], et je les trouvais très stricts."

Janet a reconnu que son père montrait très peu d'affection. "Très dur. Les Jackson ne pleurent pas", a plaisanté Janet.

Mais à l'époque, l'interprète de "Rhythm Nation" a dit qu'elle n'avait pas vraiment de relation avec lui. Ils s'étaient parlé dans les semaines précédentes, mais "on se parle peu", a dit Janet. Et elle était désolée de ne pas être plus proches.

"Mais je sais qu'il m'aime", a-t-elle ajouté. "C'est certain, je sais qu'il m'aime, il me l'a déjà dit... Il a ses problèmes, ses trucs, son passé. Il a ses habitudes et je crois qu'il a fait de son mieux et qu'il a fait du super boulot avec nous — le résultat — mais je ne suis pas d'accord avec la manière. Mais on s'en est bien sortis."