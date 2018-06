Joe Jackson est décédé à 89 ans : La Toya et la famille rendent hommage au patriarche Jackson

Joe Jackson vient de décéder à 89 ans des suites d'un cancer.

Le magnat de l'industrie musicale, père de Michael Jackson, est décédé mercredi matin, aux premières heures, selon TMZ. Depuis l'annonce de la mort de Joe, ses proches ont posté des messages en son hommage.

Prince Jackson a émis un communiqué de presse mercredi après-midi avec une photo de Joe.

"Cet homme a toujours été et restera toujours un exemple de volonté et de dévouement", explique-t-il dans son communiqué. "Il n'a pas choisi la voie la plus facile, mais il a choisi la meilleure voie pour sa famille. Tu m'as appris à porter le nom Jackson avec fierté, et ce que ce nom signifiait,, tu m'as appris à m'accrocher dans l'adversité et, avant tout, tu m'as montré comment être fort et courageux. Jamais il n'y a eu et il n'y aura quelqu'un d'autre comme toi. Envole-toi jusqu'à ce qu'on se retrouve un jour, le Faucon."

La Toya Jackson a posté un message en l'honneur de son père sur Twitter : "Je t'aimerai toujours ! Tu m'as donné de la force, tu as fait de nous l'une des familles les plus célèbres au monde. J'apprécie tout ce que tu as fait, je n'oublierai jamais les moments que nous avons passés ensemble et quand tu m'as dit que tu m'aimais. #RIP Joe Jackson."

Le petit-fils de Joe Randy Jackson Jr. s'est aussi exprimé sur Twitter : "RIP au roi qui a tout rendu possible !!! Je t'aime, papy", a écrit Randy sous une photo de Joe.