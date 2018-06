Joe Jackson, patriarche de la famille Jackson, vient de mourir à 89 ans des suites d'un cancer

Après avoir élevé sa famille à Gary, dans l'Indiana, Joe Jackson avait aidé ses fils Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael à monter le groupe iconique The Jackson 5 (auquel a fini par se joindre Randy) dans les années 60. À la fin de la décennie, le groupe avait travaillé avec Joe aux commandes en coulisses pour être signé par une maison de disques, ce qui fut le cas en 1968 avec Motown Records sous la direction de Berry Gordy. Avec la sortie de leur premier album en 1969, Diana Ross Presents The Jackson 5, avec des hits comme "I Want You Back" et "Who's Loving You", le groupe est devenu célèbre dans le monde entier, avant de connaître le succès pendant des années, tubes après tubes et d'avoir un impact culturel durable.

En plus de son influence sur la carrière de ses fils, Joe Jackson avait également aidé à lancer la carrière de chanteuse de sa fille Janet, et ce dès l'âge de 16 ans en étant son manager, en l'aidant à décrocher son premier contrat de disques et en supervisant son premier album. "Mon père, mon incroyable père, m'a poussée à donner le meilleur de moi-même", a déclaré récemment Janet lors de son discours de remerciements lors des Radio Disney Music Awards.

Malheureusement, les réussites professionnelles de Joe Jackson dans la carrière de ses enfants ont parfois été éclipsées par sa vie personnelle. Il a ainsi eu une fille, Joh'Vonnie Jackson, en 1974 au cours d'une liaison avec une autre femme qui aura duré une décennie. Mais, malgré les rumeurs selon lesquelles Katherine Jackson aurait demandé le divorce (ce qu'elle a nié devant Oprah Winfrey), elle ne s'est jamais séparée légalement de son mari de longue date. On raconte qu'ils vivaient séparés depuis des années.