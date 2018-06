Emma Watson et Chord Overstreet confirment leur idylle en s'embrassant

Une image vaut parfois mille mots.

Emma Watson et Chord Overstreet ont été photographiés en train de s'embrasser la semaine dernière à Los Angeles, ce qui nous prouve très clairement qu'ils sont en couple, et ce, moins d'un mois après que des rumeurs ont annoncé qu'ils avaient mis un terme à leur relation de quelques mois.

L'actrice de 28 ans des films Harry Potter et La Belle et la Bête et le musicien de 29 ans et ancien acteur de Glee, qui a récemment sorti le titre "Carried Away", ont été aperçus sur un parking où étaient garées des caravanes. Outre le fait de s'embrasser, ils ont également fait des selfies, et Overstreet a pris des photos de Watson à côté de l'un des véhicules.

L'actrice portait un T-shirt blanc et rouge au message féministe et un pantacourt noir, et Overstreet un débardeur imprimé noir et un jean troué.

Le couple a ensuite été aperçu dans un cinéma, un restaurant vegan et un supermarché.