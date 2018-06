Visitez l'appartement new-yorkais de 16 millions de dollars d'Ariana Grande et Pete Davidson

Le top !

Ariana Grande et Pete Davidson se seraient installés dans l'un des immeubles les plus sélects de New York. Selon TMZ, les tourtereaux qui viennent de se fiancer (et sont donc inséparables) ont posé leurs valises dans un appartement de 16 millions de dollars dans le quartier de Chelsea à Manhattan. On ignore si la star de la pop et l'humoriste de Saturday Night Live ont vidé leurs comptes en banque pour acheter cette propriété ou s'ils se contentent de la louer.

D'une superficie non-négligeable de 371 mètres carrés, le nid douillet d'Ariana et de Pete comprend cinq chambres, quatre salles de bains et demie et une vue imprenable sur la Grande Pomme.

Tout le confort leur sera à portée de main, vu que l'immeuble offre un bar à jus de fruits, un club de fitness, un spa et une piscine intérieure de 23 mètres.