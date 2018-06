Steve Martin et Martin Short organisent des fêtes de coloscopie avec Tom Hanks

Les fêtes de Steve Martin, Martin Short et Tom Hanks ont l'air très amusantes... mais pas très ragoûtantes.

Mardi, dans le Jimmy Kimmel Live!, le présentateur Jimmy Kimmel a rappelé que tous les deux ans, les trois acteurs, qui se connaissent depuis des décennies, se retrouvent avec un autre ami, Walter Parks, pour une "fête de coloscopie".

"On s'est dit que tous les gens de notre âge... à un certain moment, ont besoin de faire une coloscopie. On s'est tous réunis, on a joué au poker, on a regardé une comédie et on a bu tous ces trucs", a expliqué Steve Martin, 72 ans.

"On est arrivés chez Steve vers 17 h, la veille ; on appelle ça « La Veille de la Coloscopie » au Canada", a dit en plaisantant Martin Short, 68 ans. "Et tout est prévu ; il y a de la gelée, parce qu'on ne peut pas manger grand-chose, il faut se purger et tout ça, et puis on porte un toast."