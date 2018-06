Angelina Jolie se rend en Irak pendant que ses enfants passent la fête des pères avec Brad Pitt à Londres

Pendant que Pitt passait la journée avec ses enfants, Jolie était en Irak et visitait un camp de réfugiés la veille de la Journée mondiale des réfugiés. La star de Maléfique, qui est aussi envoyée spéciale de l'UNHCR, l'agence des réfugiés des Nations Unies, a émis un communiqué au cours de sa visite.

"Dans mon pays, quand on parle du Moyen-Orient, on se concentre souvent sur les conflits et la souffrance humaine. Et il est vrai que d'innombrables familles en Irak, Syrie, Libye et au Yémen souffrent des conflits auxquels ils ne prennent pas part, de l'instabilité qu'ils ne peuvent pas contrôler et de l’extrémisme qu'ils rejettent", a-t-elle déclaré, selon l'UNHCR. "Mais cette visite, comme toutes les autres, m'a rappelée la dignité, la persévérance, la chaleur, la générosité et la grâce vraiment extraordinaires des gens du Moyen-Orient."

Jolie a alors "remercié le peuple irakien pour sa générosité envers les réfugiés et les personnes déplacées". Elle a aussi déclaré qu'elle était heureuse d'être en Irak pendant la célébration de l'Aïd el-Fitr. De plus, Jolie a parlé du nombre de gens déplacés et de la durée de leur exil, qui n'ont "jamais été aussi élevés", a-t-elle ajouté.

"Mais d'un autre côté, les solutions politiques manquent complètement, laissant un vide que les associations humanitaires ne peuvent pas combler", a-t-elle déclaré. "Des mots comme « insoutenables » ne suffisent pas à décrire à quel point la situation est désespérée."

Selon l'actrice, l'aide syrienne de l'UNHCR n'a reçu que 17 pour cent du montant nécessaire pour fonctionner, une baisse comparée aux 50 pour cent de l'an dernier.

"Quand il n'y a même pas l'aide minimum, les familles de réfugiés ne peuvent pas recevoir de soins adéquats, les femmes et les filles sont vulnérables aux violences sexuelles, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école et nous ratons l'occasion de pouvoir investir pour que les réfugiés puissent acquérir de nouvelles compétences et nourrir leurs familles", a-t-elle expliqué. "C'est ce qui arrive en Irak, en Syrie, et partout dans le monde où on trouve des réfugiés et des gens déplacés de nos jours. La seule solution est de mettre fin aux conflits qui forcent les gens à s'enfuir de chez eux... et que les gouvernements prennent leurs responsabilités."