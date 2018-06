Le cousin de la reine Elizabeth II est le premier membre de la famille royale à avoir un mariage gay

The Daily Mail a ajouté que les familles respectives d'Ivar et James avaient donné leur accord pour ce mariage.

"Sophie et Edward sont au courant de nos plans et ils sont très contents pour nous", a déclaré Ivar au journal, en référence à son ami de longue date et plus jeune fils de la reine Elizabeth, le prince Edward, et son épouse. "Malheureusement, ils ne pourront pas être présents au mariage. Leurs emplois du temps sont prévus des mois à l'avance et ils ne sont pas là, mais ils adorent James. Tout le monde l'adore."

Ce dernier a précisé que la cérémonie serait discrète, avec juste la famille et les amis proches, tandis que plus de 120 personnes seront présentes pour la réception.

"Pour moi, ce qui est intéressant est que je n'ai pas besoin de me marier parce que je l'ai déjà été et que j'ai de merveilleux enfants ; mais je le fais parce que c'est important à ses yeux. James n'a pas vécu une vie stable comme moi", a reconnu Ivar, avant de se tourner vers son partenaire et de lui dire : "Je veux pouvoir t'offrir ça."