Catherine Zeta-Jones ne s'excuse pas d'être jolie, riche et amoureuse

À 48 ans, Catherine Zeta-Jones sait qui elle est... et elle ne s'en excuse pas.

Dans une interview très diversifiée accordée au journal britannique The Mirror, l'actrice oscarisée revient sur sa carrière et explique comment elle a réussi à démontrer sa valeur. "Pour commencer, je ne suis plus modeste. J'en ai marre d'être modeste. C'est vrai. « Vraiment désolée d'être riche. Vraiment désolée d'être mariée à une star du cinéma. Vraiment désolée de ne pas être trop moche. » C'est fini. Ça suffit. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est mon travail", a-t-elle déclaré. "C'est ce que j'aime, et le reste de ma vie est une vraie joie car j'ai deux enfants magnifiques et un mari heureux et en bonne santé. Tout va bien, et je ne vais pas m'excuser pour ça non plus."

Zeta-Jones signale qu'elle est issue de la classe ouvrière. "Et j'ai travaillé dur pour arriver où je suis", a-t-elle ajouté. "Pendant des années, on est tous forcés de rester modestes. Si vous êtes une star du sport et que vous gagnez un trophée, vous allez dire : « M--de ! Ouais, j'ai fait un travail de malade ! J'ai assuré ! » Alors que les acteurs sont forcés de dire : « Oh, je suis vraiment désolée, alors merci. J'ai le droit de dire merci ? »"