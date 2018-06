Billy Bob Thornton révèle la vraie raison pour laquelle il a divorcé d'Angelina Jolie

L'acteur de Goliath, qui a eu depuis une fille désormais adolescente avec sa sixième femme, Connie Angland, a ajouté qu'Angelina a toujours été une "personne géniale", malgré la mauvaise impression qu'ont les gens sur leur relation. "On s'est éclatés. Beaucoup de choses qui ont été dites sur nous à l'époque étaient exagérées", a-t-il reconnu. "Notre relation n'était pas aussi dingue qu'on a bien voulu l'écrire, vous savez ?" a-t-il poursuivi. Billy Bob a ensuite pris l'exemple de la polémique autour des colliers qui contenaient des fioles du sang de l'autre. "Pour les pendentifs, ce fut très simple : « Piquons notre doigt avec un stylo et faisons couler un peu de sang, et quand on sera éloignés l'un de l'autre, on portera le pendentif. » C'est aussi simple que ça", s'est-il souvenu. "Mais quand la presse en a eu vent, on avait l'impression qu'on portait un seau du sang de l'autre autour du cou."

Ces dernières années, Angelina se concentre sur la réalisation et la production de films, plutôt que de jouer dedans. "Les films qu'elle fait sont encore importants à ses yeux. Qu'ils soient des succès ou non, elle fait toujours ce en quoi elle croit", a ajouté Billy Bob. "Et je la respecterai toujours pour ça."