Robbie Williams fait un doigt d'honneur à la caméra en pleine cérémonie du Mondial 2018

Williams a essayé d'éviter la controverse en se retenant d'interpréter son titre "Party Like a Russian" (Fais la fête comme un Russe) à la cérémonie. Voici un extrait des paroles de ce titre : "Il faut un certain homme avec une certaine réputation / Pour soulager l'argent de toute une nation." ("It takes a certain kind of man with a certain reputation / To alleviate the cash from a whole entire nation.")

Bien que Williams ait déclaré que le titre ne parlait pas du président russe Vladimir Poutine, les médias pro-Kremlin l'ont critiqué, et les organisateurs de l'événement ont sûrement laissé entendre à Robbie qu'ils pourraient se passer de ses services, selon Reuters. Williams a été engagé pour chanter à des fêtes privées organisées par de riches hommes d'affaires russes dans le passé.

"J'aimerais chanter « Party Like A Russian ». Malheureusement, on m'a demandé de ne pas le chanter", a-t-il déclaré à Reuters mardi. "En fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je dois chanter les titres les plus connus."