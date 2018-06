Lady Gaga s’exprime sur la santé mentale : "Les secrets nuisent à votre santé"

Alors que les gens ont du mal à demander de l'aide quant à leur santé mentale, Lady Gaga demande à tout le monde d'être bienveillant.

La chanteuse s'est exprimée sur ce sujet tout en remettant à sa mère, Cynthia Germanotta, le prix Changemakers Award au gala de bienfaisance de l'association Children Mending Hearts qui a été organisé dimanche.

Alors que la chanteuse et sa mère ont été reconnues pour le travail de leur association Born This Way, Lady Gaga a pris la parole au micro pour aborder des thématiques relatives à la santé mentale, à la maladie mentale et au suicide, surtout au vu des décès de Kate Spade et Anthony Bourdain survenus la semaine dernière. Elle a également parlé de la façon dont la compassion peut permettre plus facilement à ceux qui n'osent pas parler de le faire. C'est sur la compassion et la gentillesse que la mère et la fille essaient de mettre l'accent au travers de leur association.

"Nous rassemblons les gens pour qu'ils aient de véritables conversations et qu'ils soient bienveillants", a commencé Gaga, en expliquant les objectifs de leur association. "La gentillesse n'est pas une préoccupation secondaire dans notre travail. C'est la force motrice de toutes nos actions. C'est la lentille à travers laquelle nous percevons chacun des défis. Elle encadre notre manière de chercher des solutions. Selon moi, presque tous les problèmes peuvent être résolus grâce à la gentillesse. Elle permet au moins d'améliorer les choses. La gentillesse a une connotation de légèreté. Les gens l'associent parfois à la faiblesse. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Elle peut changer notre vision de l'autre. La façon dont nous percevons nos communautés et dont nous opérons. Voire même la façon dont nous nous percevons, en étant davantage gentils avec nous-mêmes. Il nous faut plus de gentillesse dans ce monde."