George Clooney a la larme à l'œil pendant le discours de sa femme, Amal, pour son AFI Life Achievement Award

Pendant son allocution, l'avocate internationale a évoqué le côté gentleman de George, sa générosité, son combat pour la justice et son amour des canulars. Elle a également parlé de son admiration pour son époux.

"Bien que la modestie de George attribue une grande partie de son succès, que nous célébrons ce soir, à la chance, je pense que son incroyable talent et sa personnalité l'ont conduit ici et font de lui un incroyable mari et père", a-t-elle déclaré.

Amal s'est remémorée sa rencontre avec George quand elle avait 35 ans et "commençait à se résigner à l'idée que j'allais finir vieille fille". Il est rapidement devenu clair que "quoi qu'il se passe, je ne voudrais être avec personne d'autre".

"Je n'arrivais pas à dormir quand on était séparés et il paraît que j'arborais un sourire particulier et que je penchais la tête d'une certaine manière quand je lisais ses SMS ou les lettres qu'il cachait dans mon sac", a-t-elle poursuivi. "Cinq ans plus tard, rien n'a changé. J'ai eu une totale admiration pour lui et son sourire me fait fondre à chaque fois."

Tandis qu'Amal continuait son discours, George a commencé à avoir la larme à l'œil.

"Mon amour, j'ai trouvé en toi le grand amour qui j'espérais existait. Et te voir avec nos enfants, Ella et Alexander, est la plus grande joie de ma vie", a-t-elle ajouté. "Tu remplis notre foyer de rire, de bonheur, même avant que les enfants n'aient compris que « papa » est en fait Batman, un renard qui parle et un ami de Mary Poppins."

L'avocate internationale spécialiste des droits de l'homme a conclu ainsi son discours : "Je suis très fière de toi, mon amour. Félicitations pour ce grand honneur que tu reçois ce soir. Je suis fière de toi, mais je sais également que lorsque nos enfants découvriront non seulement ce que tu as fait mais qui tu es, ils seront aussi très fiers de toi."