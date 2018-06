Le chef cuisinier Anthony Bourdain s'est suicidé à 61 ans

Bourdain a aussi connu des problèmes d'argent pratiquement toute sa vie. "Je ne veux pas avoir l'air de m'en vanter car c'est triste à dire, mais jusqu'à 44 ans, je n'ai jamais eu de compte épargne", a-t-il déclaré à Wealth Simple en 2017. "J'étais toujours sous pression. Je devais toujours de l'argent. J'ai toujours été égoïste et complètement irresponsable", a-t-il ajouté, ce qui lui coûtait plusieurs centaines de dollars par semaine. En y repensant, il a avoué que le fait de fumer de l'herbe constamment depuis ses 14 ans avait sûrement contribué à son manque relatif d'ambition.

Avant la publication de Cuisines et confidences, Bourdain était "constamment endetté", a-t-il avoué. Il a fallu plusieurs années après avoir trouvé le succès pour qu'il commence à économiser. "Les estimations de ma fortune sont très exagérées. Les gens qui calculent ces trucs assument que je vis beaucoup plus raisonnablement que je le fais. Je ne vis pas dans le luxe, je n'ai qu'une voiture, mais je ne me prive pas des petits plaisirs de la vie. Je ne marchande pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai tendance à aller au plus rapide, au plus facile, au plus confortable. Je n'aime pas attendre", a-t-il avoué. "Le temps nous est compté."

Bourdain a connu la célébrité en 1999 quand il a publié son article intitulé "Don't Eat Before Reading This" (en français, "Ne mangez pas avant de lire ça") dans le New Yorker. Son livre de 2000, Cuisines et confidences : mémoires toqués d'un chef branché, est devenu un best-seller, ce qui lui a valu de présenter ses propres émissions sur les chaînes Food Network, Travel Channel, et, au final, CNN.