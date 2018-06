Jeremy Meeks, "le taulard canon", et Chloe Green sont parents d'un fils prénommé Jayden

Selon Melissa, Jeremy a commencé à voir Chloe l'été dernier, quand il était encore marié. "J'ai remarqué qu'il avait commencé à suivre cette Chloe Green sur Instagram et je lui ai demandé qui c'était. Il m'a dit que c'était l'associée d'affaires de son manager. Je lui ai demandé s'il sortait avec elle et il m'a donné un non catégorique", s'est-elle rappelée. "Trois ou quatre jours plus tard, les photos sur le yacht ont été publiées. Quand il est rentré vers le 4 juillet, il est passé chercher les garçons. J'avais du mal à fonctionner. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais dans un état lamentable. Il s'est excusé pour la façon dont je l'ai appris, et il m'a dit qu'il n'avait pas voulu me faire de la peine. Il m'a dit qu'il voulait divorcer, mais quelques jours plus tard, il est venu à la maison, et on est allés nager avec les enfants. Je suis montée prendre une douche."

"Il est venu dans la douche et une chose en a entraîné une autre. J'étais submergée d'émotions et on a fini par coucher ensemble. Il m'a juré qu'il n'avait pas couché avec Chloe et il m'a dit qu'il reviendrait le lendemain pour qu'on discute. Mais le lendemain, il est venu chercher ses affaires, et il s'est envolé pour Los Angeles. Il a déposé une demande de séparation et on m'a apporté les papiers le 11 juillet", a déclaré Melissa au Daily Mail. "Et juste après ça, j'ai vu des photos d'elle et lui se promenant dans les rues de Los Angeles. Elles ont été publiées le jour de mon anniversaire, le 14 juillet. J'ai trouvé ça très cruel. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte mais j'étais tellement stressée que j'ai perdu le bébé." Melissa aurait "essayé" de parler à Jeremy mais il aurait refusé de lui répondre. "Ça m'a brisé le cœur", a-t-elle déclaré. Elle pensait qu'ils resteraient à jamais ensemble, vu que leur couple "était basé sur la vérité et l'amour".