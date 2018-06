Comment Mandy Moore a découvert la sexualité de sa mère et la séparation imminente de ses parents

Mandy Moore a raconté dans The Howard Stern Show mercredi avoir découvert, dans un e-mail qu'elle n'était pas censée lire, que sa mère avait l'intention de quitter son père pour une femme.

Il y a quelques années, l'actrice de 34 ans de la série This Is Us et chanteuse a évoqué pour la première fois le divorce de ses parents et des circonstances qui les ont conduits à en arriver là il y a plus de dix ans. Mandy a expliqué dans l'émission de radio d'Howard Stern qu'elle leur avait acheté des ordinateurs portables pour Noël une année et qu'elle leur avait installé leurs e-mails respectifs. C'est là qu'elle serait tombée sur un e-mail que sa mère avait l'intention d'envoyer à ses frères et à elle, dans lequel elle annonçait qu'elle quittait leur père pour une femme et que les deux allaient divorcer. La star a ajouté n'avoir rien dit à ses parents parce qu'ils s'apprêtaient à partir en vacances en famille.

Mandy était triste que ses parents divorcent mais ne s'intéressait pas au fait que sa mère soit attirée par une femme. Elle a fini par rencontrer sa partenaire, avant que sa mère et elle ne déménagent quelques mois plus tard en Arizona. L'actrice a toutefois précisé que son père était anéanti par la séparation mais qu'il s'est remarié depuis et qu'il est heureux, avant d'ajouter que tout le monde est désormais lui-même.