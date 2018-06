Andy Spade s'exprime après la mort de sa femme, Kate Spade

Andy Spade s'est exprimé au lendemain du jour où sa femme, Kate Spade, a été retrouvée morte après s'être apparemment suicidée.

Dans une longue déclaration à E! News, le mari de la créatrice de mode a clarifié les choses sur certaines rumeurs ayant fait surface dans la presse.

"Kate était la plus belle femme du monde. C'était la personne la plus gentille que j'aie jamais connue et ça a été ma meilleure amie pendant 35 ans. Ma fille et moi sommes bouleversés par sa mort, et nous ne pouvons concevoir la vie sans elle. Nous avons le cœur brisé, et elle nous manque déjà", dit la déclaration. "Kate souffrait de dépression et d'angoisses depuis bien des années. Elle se faisait aider et travaillait avec ses médecins pour traiter sa maladie, maladie qui prend bien trop de vies. Nous avons été en contact avec elle la veille au soir et elle semblait heureuse. Il n'y avait aucune indication ni aucun signe qu'elle ferait ça. C'est un choc complet. Et ça ne lui ressemblait pas. Elle avait des démons qu'elle combattait."

Andy a continué : "Depuis dix mois, nous vivions séparément, mais à quelques rues l'un de l'autre. Bea vivait avec nous deux, et on se voyait et se parlait tous les jours. Nous passions de nombreux repas en famille et continuions de prendre des vacances ensemble en famille. Notre fille était notre priorité. Nous n'étions pas légalement séparés et n'avions jamais parlé de divorce. Nous étions meilleurs amis et tentions de travailler sur nos problèmes du mieux que nous le pouvions. Nous avons passé 35 ans ensemble. Nous nous aimions beaucoup et avions tout simplement besoin d'un break."