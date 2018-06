Tous les détails sur le rendez-vous de Bella Hadid et The Weeknd à Paris

Les choses semblent se réchauffer entre Bella Hadid et The Weeknd.

Le mannequin de 21 ans et le chanteur de 28 ans s'étaient séparés en 2016 après une relation en dents de scie pendant un an, et quelques mois après, Abel avait annoncé publiquement son idylle avec Selena Gomez. Les deux chanteurs ont rompu à l'automne dernier et en novembre, E! News a appris que Bella et The Weeknd passaient de nouveau du temps ensemble. Le mois dernier, les deux ont été repérés en train de s'embrasser à une soirée du Festival de Cannes et ont également assisté à une projection ensemble.

Les deux stars ont récemment été photographiées à Paris. On les a vues marcher ensemble et discuter à un café. The Weeknd a également acheté un bouquet de roses pour Bella.

"Ils sont arrivés ensemble de Londres à bord d'un jet privé. Ils ont passé toute la journée à se balader dans les rues de Paris", a déclaré une source à E! News en exclusivité. "Ils ont passé une belle journée et ils ont marché dans le quartier de Pigalle. Ils se sont arrêtés au restaurant À la Cloche D'or et au Blueberry Café. Ils se sont assis à l'extérieur et ont eu une longue conversation. Il lui a montré des trucs sur son portable. Elle était très décontractée, en train de boire un verre de rosé avec une cigarette. Ils sont repartis bras dessus bras dessous, en rigolant et en profitant de la soirée. Abel s'est arrêté à un coin de rue pour acheter des roses à Bella, qu'il a tenues à travers la ville."

"Ils sont ensuite allés à Sardegna a Tavola pour un dîner romantique", a poursuivi la source. "Ils se sont assis à l'extérieur et ont profité l'un de l'autre. Ils ricanaient et avaient l'air très heureux ensemble. Une voiture est venue les chercher à la fin de la soirée pour les ramener à leur hôtel-appartement."