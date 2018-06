Harvey Weinstein fait face à de nouvelles accusations de viol dans une plainte collective

Trois femmes accusent Harvey Weinstein d'agressions sexuelles et de harcèlement dans une plainte collective déposée vendredi à l'encontre du producteur hollywoodien déchu, deux jours après son inculpation pour viol dans une autre affaire.

Les documents de la cour ont été soumis des mois après qu'environ 70 femmes, dont des stars célèbres, l'ont publiquement accusé d'agression sexuelle et autres comportements sexuels déplacés. L'année dernière, Weinstein avait nié avoir pris part à des relations sexuelles non consenties et son avocat avait déclaré que le producteur avait l'intention de plaider non coupable des charges de viol et autres crimes sexuels dont l'accusaient deux autres femmes, dont l'identité n'a pas été révélée. Weinstein et ses avocats n'ont fait aucun commentaire sur la nouvelle plainte.

Si l'on se réfère aux documents juridiques, Melissa Thompson, une des victimes présumées, aurait rencontré Weinstein en 2011, quand elle travaillait en tant que consultante pour une start-up. L'homme tombé en disgrâce l'aurait touchée de manière inappropriée dans son bureau de producteur, pendant qu'elle lui présentait un software pour sa société.

Melissa Thompson et Weinstein se sont ensuite rencontrés dans le restaurant d'un hôtel, où elle espérait "conclure le deal" pour son entreprise. D'après la plainte, ils auraient fini dans la suite du producteur, alors qu'elle pensait à l'origine qu'il l'emmenait à une projection publique.

Weinstein lui aurait alors fait un massage, après quoi elle serait allée aux toilettes. À sa sortie, le producteur serait apparu nu sous la ceinture et lui aurait proposé de le rejoindre sous la douche. Weinstein aurait alors "maintenu Melissa Thompson à terre et l'aurait violée", avant de lui redemander de prendre une douche avec lui. Toujours selon la plainte, l'homme aurait alors commencé à lui parler de contrats avec sa société "et de rôles qu'il avait en tête pour elle", avant d'ajouter qu'il allait organiser une réunion avec ses collègues.

Melissa Thompson aurait alors envoyé "des preuves vidéo" de son agression par Weinstein à son avocat. Vendredi, The Blast a posté ce qui serait une capture d'écran de Weinstein en train de toucher le bras de Mme Thompson dans la chambre.