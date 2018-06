Shailene Woodley a failli arrêter le métier d'actrice avant Big Little Lies

Shailene Woodley n'a jamais chercher à devenir une star.

Woodley a commencé sa carrière d'actrice en 2001, à 10 ans, avec quelques petits rôles à la télévision. Elle a décroché le premier rôle d'une série télé en jouant une adolescente enceinte dans La Vie secrète d'une ado ordinaire et a trouvé le succès par la suite dans des films comme The Descendants, Divergente, Nos Étoiles contraires, Snowden et The Spectacular Now. Bien qu'elle ait eu l'occasion de donner la réplique à des légendes vivantes comme George Clooney et Kate Winslet, elle n'a jamais oublié la promesse qu'elle s'était faite : "Quand j'avais 7 ans, je me suis dit : « Le jour où je finis à la une d'un magazine, je vais arrêter » parce que je n'ai jamais voulu que ce milieu empiète sur ma façon de vivre."

Dans PorterEdit, le magazine numérique de Net-a-Porter, Woodley révèle que la saga non-terminée Divergente lui avait laissé un sentiment de désillusion. Bien qu'elle ne "changerait [les films] pour rien au monde", explique-t-elle, "le dernier [Divergente 3 : au-delà du mur en 2016] a été une expérience difficile pour tout le monde, et c'est ce qui m'a fait penser que j'avais besoin de plus d'interactions humaines en dehors du milieu du cinéma pour retomber amoureuse du métier d'actrice, et Big Little Lies a réussi."