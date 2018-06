Nicole Kidman repense à sa fausse couche quand elle était mariée à Tom Cruise

La star de Big Little Lies, qui aura 51 ans en juin, a aussi parlé à Tatler de son année à succès.

"Oui, 50 ans, c'était une bonne année, je n'aurais jamais cru que cette année-là aurait tant de triomphes, je crois", a-t-elle partagé. "En fait, c'était le hasard, une confluence d'évènements. La chose qui a changé, c'est le fait que mes deux enfants étaient à l'école, et j'ai pu me concentrer sur ma propre vie un peu plus, parce que j'avais fini les années avant l'école où on tient comme on peut et où c'est si dur de porter autre chose qu'un jogging."

Kidman joue le personnage de Celeste Wright dans la série de HBO, une femme que les téléspectateurs ont vue dans un mariage violent dans la saison un.

"Il faut se plonger dans des parties où on se dit : quelle est la vérité de ce personnage ? Il a fallu être très honnêtes", a dit Kidman. "On joue l'amour, mais on joue un amour qui est si destructif pour chaque personne. Je rentrais chez moi en pleurs après Big Little Lies. Je pleurais seule. Je m'asseyais, je prenais un bain et je pleurais. Je me sentais très triste, sans vraiment savoir quoi y faire."